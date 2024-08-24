Как понять, что собака вам благодарна: секреты жестов

Как понять, что ваша собака вам благодарна

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, хоть и не могут говорить, отлично умеют выражать свою благодарность другими способами. Преданность и привязанность — не единственные проявления их признательности. Четвероногие друзья заменяют слово "спасибо" особыми жестами, например, облизыванием или вилянием хвоста.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Однако не каждое движение хвостом сигнализирует о радости. Когда собака виляет хвостом медленно и размашисто, она выражает своё спокойствие и благодарность. Этот жест часто сопровождается мягким взглядом прямо в глаза хозяину, что усиливает сигнал признательности.

Если же хвост движется слишком быстро, то это может указывать на беспокойство или нервозность. И важно заметить, что взгляд собаки также играет большую роль. Если питомец избегает прямого контакта глазами или, напротив, смотрит слишком пристально, то это может быть признаком напряжения, а не благодарности.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.