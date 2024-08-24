Собаки, хоть и не могут говорить, отлично умеют выражать свою благодарность другими способами. Преданность и привязанность — не единственные проявления их признательности. Четвероногие друзья заменяют слово "спасибо" особыми жестами, например, облизыванием или вилянием хвоста.
Однако не каждое движение хвостом сигнализирует о радости. Когда собака виляет хвостом медленно и размашисто, она выражает своё спокойствие и благодарность. Этот жест часто сопровождается мягким взглядом прямо в глаза хозяину, что усиливает сигнал признательности.
Если же хвост движется слишком быстро, то это может указывать на беспокойство или нервозность. И важно заметить, что взгляд собаки также играет большую роль. Если питомец избегает прямого контакта глазами или, напротив, смотрит слишком пристально, то это может быть признаком напряжения, а не благодарности.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.