BioRxiv: морские гребневики мнемиопсисы научились не стареть

Эти морские организмы научились не стареть: революционное открытие учёных из Норвегии

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гребневик мнемиопсис (Mnemiopsis leidyi), известный как «морской грецкий орех», обладает способностью обращать процессы старения вспять. К такому заключению пришли норвежские ученые, чье исследование, пока не прошедшее рецензирование, было опубликовано в базе препринтов BioRxiv. Соавтор исследования Джоан Дж. Сото-Анж в беседе с Live Science кратко рассказала о выявленных особенностях этого организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Сепультурка, CC BY 4.0

Выяснилось, что при нехватке пищи или травмах это желеобразное морское существо может вернуться к стадии личинки, которая обладает щупальцами для захвата пищи. Взрослые особи занимают другую экологическую нишу, и их щупальца исчезают, так как у них нет необходимости в таком способе питания. Взрослые гребневики напоминают прозрачные легкие и лишены щупалец.

Способность «морского грецкого ореха» регрессировать была обнаружена в ходе экспериментов. Одну группу гребневиков ученые оставили без пищи, а вторую подвергли повреждениям (как и другие гребневики, Mnemiopsis leidyi способны полностью регенерировать из небольшого кусочка тела). Животные не умирали, а уменьшались в размерах.

Когда ученые накормили обе группы, оказалось, что у 13 из 65 гребневиков выросли щупальца. Получив достаточно еды, гребневики увеличились до размеров взрослой особи и вновь обрели способность к размножению.

Зоолог Ёсинори Хасэгаве из Японии прокомментировал эксперимент, отметив, что пока неясно, смогли ли Mnemiopsis leidyi «повернуть время вспять» или они просто уменьшились в размерах.

«Это напоминает несовершенное омоложение», - добавил он.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (букв. «оживление» от лат. re… «повтор» + vita «жизнь»), реювена́ция (букв. «омоложение» от лат. juvenālis «юношеский») — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

Mnemiopsis leidyi (лат.) или морской грецкий орех — вид гребневиков, обитающий в морской воде в тёплых краях и напоминающий медузу, хотя передвигается при помощи гребных пластин, расположенных по бокам. Хищник, питается зоопланктоном, а также икринками и личинками рыб и моллюсков. На свету переливается яркими цветами.

Открытие — новое достижение, совершаемое в процессе научного познания (см. эпистемология, материализм) природы и общества; установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира.