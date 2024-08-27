Ваш выбор домашнего животного может раскрыть всю правду о вашей личности

Психологи выяснили, что выбор между кошкой и собакой может определить ваш характер

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует популярное выражение "как кошка с собакой", подразумевающее, что эти животные не ладят между собой. Однако на самом деле различия между кошками и собаками больше зависят от их владельцев, чем от самих животных.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Психологи из Университета Джеймса Кука выявили интересные различия в характерах людей, владеющих кошками и собаками, особенно в стрессовых ситуациях. Они исследовали, насколько наличие домашнего питомца может предсказать основные черты личности, такие как экстраверсия, добросовестность, открытость, покладистость и невротизм.

Исследование показало, что владельцы собак, как правило, более устойчивы к стрессу, тогда как владельцы кошек склонны к большей невротичности. Собаки также помогали людям справляться с одиночеством во время длительных периодов изоляции, например, в ходе пандемии коронавируса.

Тем не менее, учёные подчеркивают, что наличие кошки или собаки вряд ли существенно изменит личностные черты человека. Скорее люди выбирают питомцев, которые соответствуют их уже существующим чертам характера. Как отмечает автор исследования Джессика Олива, "люди, предрасположенные к стойкости, могут предпочитать собак, а не собаку, которая делает их более стойкими".

Психологи также считают, что кошки требуют меньшего эмоционального участия и ухода, поэтому они могут быть идеальным выбором для людей, склонных к нервозности или самоанализу. В то время как взаимодействие с собаками способствует более глубоким эмоциональным связям. Если вам нравится решать проблемы, брать на себя ответственность и вкладываться в других, возможно, вы больше склонны быть собачником.

Кроме того, исследование показало, что образ жизни, жизненные обстоятельства и близость к определенным животным также влияют на выбор питомца. Возможно, наши предпочтения в отношении домашних животных даже имеют генетические корни.

Уточнения

Невроти́зм (нейроти́зм) — черта личности, характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, иногда — вегетативными расстройствами. Невротизм не следует отождествлять с неврозом, так как невротические симптомы может обнаруживать и здоровый человек. Невротизм измеряется, как правило, с помощью специальных шкал или личностных опросников.