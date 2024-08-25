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Три самых преданных породы собак на свете

Пожертвуют за вас своей жизнью: самые преданные собаки в мире
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Зоосфера » Собаки

Преданность — одно из самых ценных качеств, которые может иметь собака. Мы расскажем о трёх самых преданных породах собак.

Пожертвуют за вас своей жизнью: самые преданные собаки в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

1. Немецкая овчарка

Эти собаки известны своей преданностью и защитными инстинктами. Эта порода станет не только отличным охранником, но и верным другом для всей семьи.

2. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы славятся своим дружелюбным характером и привязанностью к людям. Они прекрасно ладят с детьми и всегда готовы поддержать своего хозяина в трудную минуту.

3. Бультерьер

Несмотря на свою внешность, бультерьеры очень преданные и любящие собаки. Они формируют крепкую связь со своими владельцами и готовы защищать их любой ценой.

Уточнения

Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-разыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии. Различают гладкошёрстную и длинношёрстную разновидности.

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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