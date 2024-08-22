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Психологи выяснили, что собачники заводят семью чаще, чем кошатники

Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
2:13
Зоосфера

Люди выбирают домашних животных не просто так, а в соответствии со своим характером. Одни ценят индивидуализм ночных охотников — кошачьих, другим по нраву "стайный" нрав собак и их дневная активность. Психологи выяснили, какими принципиально разными качествами обладают поклонники двух самых популярных домашних питомцев.

Названы пять принципиальных отличий в характерах кошатников и собачников
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Рациональность vs эмоциональность. Собачники более дисциплинированы, активны и агрессивны. Благодаря этим качествам они чаще доводят до конца дела и добиваются своих целей. Также собачники консервативны и склонны планировать всё заранее. Кошатники же, напротив, склонны действовать спонтанно, они более эмоциональны, любят приключения и выдают необычные идеи.
  2. Доверие vs настороженность. Кошатники склонны доверять людям, для этого им не требуются доказательства. Собачники, как и их питомцы, всегда настороже и "принюхиваются" к человеку прежде, чем начать ему доверять.
  3. Одиночество vs социальные связи. Среди кошатников много интровертов, они более склонны к уединению и не испытывают сильной тяги к общению. Собачники более социализированы и чаще обзаводятся семьёй.
  4. Уверенность vs сдержанность. Кошатники не склонны командовать другими людьми, в общении они более мягкие. Собачники, напротив, уверены в себе и умеют настоять на своём.
  5. Честность vs хитрость. Кошатники более честны и прямолинейны, обычно это те люди, которые хотят быть хорошими для всех. Собачники же умеют манипулировать, притворяться и изворачиваться, если это нужно для достижения цели.

Также психологи спросили владельцев котиков, готовы ли они взять ещё и щенка, при условии, что могут его содержать. Более 50% ответили отказом. А вот собачники оказались более открытыми к кошкам: больше половины согласились бы завести ещё и котёнка. При этом люди, у которых есть и кошки, и собаки, характером больше напоминают типичного собачника.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Хара́ктер (от др.-греч. χαρακτήρ «примета, отличительная черта, знак») — структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определённую печать на все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ жизни. Изучением характеров занимается наука характерология. Раздел психологии, который занимается изучением различий между характерами называется дифференциальной психологией.

Иссле́дование: в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; в более узком смысле исследование — процесс изучения чего-либо; результат такого действия (исследования), научный труд, документ с описанием изученного объекта или чего-то. Предмет исследования — это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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