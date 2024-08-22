Психологи выяснили, что собачники заводят семью чаще, чем кошатники

Люди выбирают домашних животных не просто так, а в соответствии со своим характером. Одни ценят индивидуализм ночных охотников — кошачьих, другим по нраву "стайный" нрав собак и их дневная активность. Психологи выяснили, какими принципиально разными качествами обладают поклонники двух самых популярных домашних питомцев.
Также психологи спросили владельцев котиков, готовы ли они взять ещё и щенка, при условии, что могут его содержать. Более 50% ответили отказом. А вот собачники оказались более открытыми к кошкам: больше половины согласились бы завести ещё и котёнка. При этом люди, у которых есть и кошки, и собаки, характером больше напоминают типичного собачника.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Хара́ктер (от др.-греч. χαρακτήρ «примета, отличительная черта, знак») — структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определённую печать на все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ жизни. Изучением характеров занимается наука характерология. Раздел психологии, который занимается изучением различий между характерами называется дифференциальной психологией.
Иссле́дование: в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; в более узком смысле исследование — процесс изучения чего-либо; результат такого действия (исследования), научный труд, документ с описанием изученного объекта или чего-то. Предмет исследования — это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные признаки.
Финская компания UPM, один из крупнейших мировых игроков в целлюлозно-бумажной промышленности, снова отправляет своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.