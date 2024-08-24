Признаки того, что кошка вас обожает

Кошка вас точно обожает, если она делает эти вещи

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки хочет знать, как его питомец относится к нему. Кошки могут быть загадочными созданиями, но есть определённые признаки, которые указывают на их любовь и привязанность.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

1. Мягкие прикосновения. Если ваша кошка трётся о вас или садится рядом, это признак доверия и любви.

2. Мурлыканье. Мягкое мурлыканье — один из самых очевидных знаков того, что ваша кошка чувствует себя комфортно и счастливо рядом с вами.

3. Подарки. Если ваша кошка приносит вам "подарки" (например, игрушки или даже пойманных мышей), это её способ показать заботу.

4. Следование за вами. Если ваша кошка постоянно следует за вами по дому, значит, она хочет быть рядом и ценит ваше общество.

5. Ласка. Кошки часто показывают свою любовь через ласку — они могут залезть к вам на колени или попроситься на руки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Мурлыканье (урчание) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела. Обычно кошачье мурлыканье служит признаком проявления удовлетворения.