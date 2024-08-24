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Как приучить котёнка к лотку

Как приучить котёнка к лотку за 3 дня: простая инструкция
1:15
Зоосфера » Кошки

Приучение котёнка к лотку — одна из первых задач, с которой сталкиваются владельцы. Многие считают, что это сложно, но на самом деле есть простые и эффективные методы, которые помогут вашему пушистому другу быстро освоить этот навык.

Как приучить котёнка к лотку за 3 дня: простая инструкция
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

1. Выбор правильного лотка. Убедитесь, что лоток удобен для вашего котёнка. Он должен быть достаточно низким, чтобы питомец мог легко в него залезть.

2. Правильный наполнитель. Попробуйте разные виды наполнителей, чтобы понять, какой больше нравится вашему котёнку. Некоторые предпочитают древесный наполнитель, другие — комкающийся.

3. Регулярное поощрение. Каждый раз, когда котёнок использует лоток, хвалите его и давайте лакомство. Это создаст положительную ассоциацию.

4. Чистота — залог успеха. Регулярно очищайте лоток, чтобы избежать неприятных запахов и обеспечить комфорт вашему питомцу.

5. Терпение. Будьте готовы к тому, что процесс может занять время. Не ругайте котёнка за ошибки — это может испугать его и усложнить обучение.

Уточнения

Котёнок (мн. ч. котята): Котёнок — детёныш кошки (лат. Felis catus) или других представителей семейства кошачьих.

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным наполнителем. Туалет используемый кошками и некоторыми другими домашними животными (комнатно-декоративные собаки, кролики, хорьки и так далее), инстинктивно или после специального обучения, для отправления естественных надобностей в домашних условиях и последующей утилизации отходов жизнедеятельности этих животных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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