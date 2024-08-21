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В лесах Ленобласти полчища оленьих мух нападают на людей

Ленинградскую область атаковали оленьи мухи — биолог назвал единственный способ от них защититься
1:13
Зоосфера

Лесные массивы Ленинградской области заполонили оленьи, или лосиные, мухи. Их конечной целью являются животные, но иногда насекомые нападают и на людей, рассказал изданию Петербург2 биолог Павел Глазков. По его словам, спреи от жужжащих насекомых не помогут.

Ленинградскую область атаковали оленьи мухи — биолог назвал единственный способ от них защититься
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC BY-SA 1.0

Эксперт пояснил, что сейчас оленьи мухи (другое название — оленья кровососка) вылезают из-под земли, где провели последние шесть месяцев. Человека насекомые атакуют по ошибке, отметил он.

"Я вчера с себя там сотни три-четыре снял, очень много", — рассказал биолог.

По словам Глазкова, от назойливых насекомых не помогают даже специальные спреи. Идеальный вариант защиты от них — москитная сетка, посоветовал он.

"Самый идеальный вариант — это москитная сетка, которая просто на лицо надевается, либо как куртка, такая длинная, по пояс, монолитом идет. Сетка надевается, манжеты рукавов затягиваются на резинки — очень удобно. То есть они (мухи — прим. ред.) ползают, но ничего не сделают", — подытожил эксперт.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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