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Как кошки реагируют на ограничение физического контакта с хозяином?

Если кошек не гладить, они могут загрустить: не забывайте о своих питомцах
2:29
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек любят нежно гладить и ласкать своих питомцев. Однако иногда, по тем или иным причинам, мы вынуждены ограничить физический контакт с нашими пушистыми друзьями. Что же произойдёт в этом случае?

Если кошек не гладить, они могут загрустить: не забывайте о своих питомцах
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Стоит сразу отметить, что кошка не будет обижаться или злиться на своего хозяина, если ее перестанут гладить. В отличие от собак, кошки не испытывают такой острой потребности в постоянных ласках и поглаживаниях. Они более независимы и самодостаточны.

Однако отказ от привычных нежностей может повлечь за собой некоторые другие изменения в поведении и состоянии питомца. Вот на что стоит обратить внимание:

  1. Изменение настроения. Без ежедневных поглаживаний и почесываний кошка может стать более сдержанной, сонливой и менее игривой. Она может даже немного загрустить из-за недостатка привычного телесного контакта с хозяином.
  2. Нарушение сна. Кошки любят спать рядом с хозяевами, устраиваясь у них на коленях или под боком. Если этот ритуал будет нарушен, животное может испытывать трудности с засыпанием и более беспокойным сном.
  3. Снижение аппетита. Ласки во время кормления помогают кошке расслабиться и с удовольствием поглощать пищу. Их отсутствие может привести к ухудшению аппетита и снижению интереса к еде.
  4. Повышенное вылизывание. Чтобы компенсировать недостаток телесного контакта, кошка может начать чрезмерно вылизывать себя, что может привести к появлению участков с выпавшей шерстью.
  5. Снижение активности. Без стимулирующих поглаживаний кошка может стать менее активной, меньше играть и двигаться.

Важно понимать, что кошки, в целом, хорошо переносят временное ограничение физического контакта с хозяином. Главное — не допускать полного отсутствия ласк. Время от времени уделяйте питомцу несколько минут нежностей, и он будет чувствовать себя счастливым и любимым.

Если же вы по каким-то причинам вынуждены надолго отказаться от привычных ласк, компенсируйте это другими способами — играйте с кошкой в её любимые игры, балуйте её вкусными лакомствами, проводите больше времени рядом. Это поможет сохранить её эмоциональный комфорт и благополучие.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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