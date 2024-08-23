Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РКК "Энергия" показала ключи от космического корабля "Союз МС-26"
Паралимпийцы Краснодарского края поборются за победу в Париже
Как один человек спас тысячи жизней: история, лёгшая в основу фильма "Список Шиндлера"
В Калачёвском районе потушены пожары после атаки беспилотников
Неувядающая слава "Форреста Гампа": почему этот фильм стал классикой кино
Госдума предлагает внедрить программу кешбэка для детского отдыха
Секреты здоровых волос: как питание влияет на красоту
Почему никотин ослабляет действие антидепрессантов и инсулина
Эксперт Шаповалов: Киев начал допускать переговоры с РФ из-за военных неудач

Самые красивые породы собак: рейтинг

Восхитительный рейтинг: эти собаки покорят ваше сердце своей красотой
1:08
Зоосфера » Собаки

Собаки — это не только верные друзья, но и настоящие красавцы! В мире существует множество пород с уникальной внешностью. Давайте познакомимся с тремя самыми красивыми породами собак, которые обязательно привлекут ваше внимание.

Восхитительный рейтинг: эти собаки покорят ваше сердце своей красотой
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, CC0

1. Алабай. Эта мощная и грациозная собака обладает великолепной шерстью и внушительным размером. Алабаи известны своей преданностью и защитными инстинктами, что делает их идеальными охранниками.

2. Сибирский хаски. Хаски с их яркими голубыми или карими глазами и уникальным окрасом выглядят просто потрясающе. Эти собаки полны энергии и всегда готовы к приключениям, что делает их отличными спутниками для активных людей.

3. Золотистый ретривер. Эти собаки славятся своей дружелюбностью и красотой. Их золотистая шерсть и умный взгляд делают их настоящими любимцами публики. Золотистые ретриверы идеально подходят для семей с детьми благодаря своему доброму характеру.

Уточнения

Среднеазиа́тская овча́рка — древняя порода собак из регионов Средней Азии. Среднеазиатская овчарка — также известная как алабай (туркм. alabaý), порода собак-охранников домашнего скота.

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, Колымы, Камчатки у местных оседлых приморских племён — юкагиров, кереков, азиатских эскимосов и приморских чукчей — анкальын (приморские, поморы — от анкы (море)).

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
Последние материалы
Госдума предлагает внедрить программу кешбэка для детского отдыха
Секреты здоровых волос: как питание влияет на красоту
Почему никотин ослабляет действие антидепрессантов и инсулина
Эксперт Шаповалов: Киев начал допускать переговоры с РФ из-за военных неудач
Какие виды кофе сейчас популярны
Гастроэнтеролог объяснила, почему сода может усугубить изжогу
Что можно посадить после чеснока
19-летняя Виктория Ищиулова из Оренбургской области прилетела в Париж для участия в Паралимпиаде
Эти продукты могут убить вашу кошку: никогда их не давайте
Обломки астероида Диморфос могут достичь Земли в течение десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.