Самые красивые породы собак: рейтинг

Восхитительный рейтинг: эти собаки покорят ваше сердце своей красотой

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — это не только верные друзья, но и настоящие красавцы! В мире существует множество пород с уникальной внешностью. Давайте познакомимся с тремя самыми красивыми породами собак, которые обязательно привлекут ваше внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, CC0

1. Алабай. Эта мощная и грациозная собака обладает великолепной шерстью и внушительным размером. Алабаи известны своей преданностью и защитными инстинктами, что делает их идеальными охранниками.

2. Сибирский хаски. Хаски с их яркими голубыми или карими глазами и уникальным окрасом выглядят просто потрясающе. Эти собаки полны энергии и всегда готовы к приключениям, что делает их отличными спутниками для активных людей.

3. Золотистый ретривер. Эти собаки славятся своей дружелюбностью и красотой. Их золотистая шерсть и умный взгляд делают их настоящими любимцами публики. Золотистые ретриверы идеально подходят для семей с детьми благодаря своему доброму характеру.

Уточнения

Среднеазиа́тская овча́рка — древняя порода собак из регионов Средней Азии. Среднеазиатская овчарка — также известная как алабай (туркм. alabaý), порода собак-охранников домашнего скота.

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Сибирский хаски — заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах как ездовая собака, полученная от аборигенных собак Дальнего Востока России, в основном из Анадыря, Колымы, Камчатки у местных оседлых приморских племён — юкагиров, кереков, азиатских эскимосов и приморских чукчей — анкальын (приморские, поморы — от анкы (море)).

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.