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Эти продукты могут навредить вашей кошке

Эти продукты могут убить вашу кошку: никогда их не давайте
1:15
Зоосфера » Кошки

Кошки — настоящие гурманы. Однако не все продукты, которые мы едим, безопасны для них. Мы расскажем о том, что нельзя давать кошкам, чтобы сохранить их здоровье и благополучие.

Эти продукты могут убить вашу кошку: никогда их не давайте
Фото: flickr.com by yeowatzup, CC BY 2.0

1. Шоколад и кофе. Эти продукты содержат теобромин и кофеин, которые могут вызвать серьёзные отравления у кошек. Симптомы включают рвоту, диарею и даже судороги.

2. Лук и чеснок. Эти овощи могут повредить красные кровяные клетки кошки, что приводит к анемии. Даже небольшие количества могут быть опасны.

3. Молочные продукты. Многие кошки не переносят лактозу, что может вызвать расстройства желудка. Лучше избегать молока и молочных продуктов в рационе.

4. Кости и жирные продукты. Кости могут застрять в горле или повредить пищеварительный тракт, а жирная пища может привести к панкреатиту.

5. Алкоголь и дрожжи. Даже небольшое количество алкоголя может быть смертельно опасным для кошек, а дрожжи могут вызывать газообразование и вздутие живота.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — «поджелудочная железа», и -itis — «воспаление») — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание).

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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