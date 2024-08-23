Эти продукты могут навредить вашей кошке

Кошки — настоящие гурманы. Однако не все продукты, которые мы едим, безопасны для них. Мы расскажем о том, что нельзя давать кошкам, чтобы сохранить их здоровье и благополучие.
1. Шоколад и кофе. Эти продукты содержат теобромин и кофеин, которые могут вызвать серьёзные отравления у кошек. Симптомы включают рвоту, диарею и даже судороги.
2. Лук и чеснок. Эти овощи могут повредить красные кровяные клетки кошки, что приводит к анемии. Даже небольшие количества могут быть опасны.
3. Молочные продукты. Многие кошки не переносят лактозу, что может вызвать расстройства желудка. Лучше избегать молока и молочных продуктов в рационе.
4. Кости и жирные продукты. Кости могут застрять в горле или повредить пищеварительный тракт, а жирная пища может привести к панкреатиту.
5. Алкоголь и дрожжи. Даже небольшое количество алкоголя может быть смертельно опасным для кошек, а дрожжи могут вызывать газообразование и вздутие живота.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — «поджелудочная железа», и -itis — «воспаление») — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание).
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.