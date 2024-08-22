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Самые добрые породы собак: топ-3

Воплощение доброты: топ-3 пород собак с добрым сердцем
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Зоосфера » Собаки

Если вы ищете верного друга, который будет не только защитником, но и настоящим другом, обратите внимание на эти 3 породы собак. Они известны своим дружелюбным характером и любовью к людям.

Воплощение доброты: топ-3 пород собак с добрым сердцем
Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

1. Золотистый ретривер

Эти собаки славятся своей добротой и терпением. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей дружелюбной натурой и высоким уровнем интеллекта. Они легко обучаются и всегда готовы прийти на помощь своему хозяину.

3. Бультерьер

Несмотря на свою мощную внешность, бультерьеры обладают добрым сердцем. Они очень преданные и любят проводить время со своими владельцами.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но главным образом в роли компаньонов.

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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