Самые добрые породы собак: топ-3

Воплощение доброты: топ-3 пород собак с добрым сердцем

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы ищете верного друга, который будет не только защитником, но и настоящим другом, обратите внимание на эти 3 породы собак. Они известны своим дружелюбным характером и любовью к людям.

Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

1. Золотистый ретривер

Эти собаки славятся своей добротой и терпением. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.

2. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своей дружелюбной натурой и высоким уровнем интеллекта. Они легко обучаются и всегда готовы прийти на помощь своему хозяину.

3. Бультерьер

Несмотря на свою мощную внешность, бультерьеры обладают добрым сердцем. Они очень преданные и любят проводить время со своими владельцами.

Уточнения

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но главным образом в роли компаньонов.

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.