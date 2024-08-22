Самые добрые породы собак: топ-3

Если вы ищете верного друга, который будет не только защитником, но и настоящим другом, обратите внимание на эти 3 породы собак. Они известны своим дружелюбным характером и любовью к людям.
Эти собаки славятся своей добротой и терпением. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.
Лабрадоры известны своей дружелюбной натурой и высоким уровнем интеллекта. Они легко обучаются и всегда готовы прийти на помощь своему хозяину.
Несмотря на свою мощную внешность, бультерьеры обладают добрым сердцем. Они очень преданные и любят проводить время со своими владельцами.
Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. Лабрадоры используются на охоте, в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, но главным образом в роли компаньонов.
Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
Бультерьер (англ. bull terrier, от bull — бык и terrier — терьер) — порода собак, относящаяся к группе терьеров.
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