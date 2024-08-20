Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Андрей Осипов назвал приводящие к набору веса болезни
ВСУ расстреливают местных жителей Курской области в упор. В России обещают наказать виновных
Volkswagen Passat CC 2024 доступен в России: сравнение с Toyota Camry
Невролог Павел Хорошев объяснил, как помочь при подозрении на инсульт
Туристка из России пожаловалась на навязчивость мужчин в Турции
Осенний бьюти-режим: советы для мягкой и увлажнённой кожи
Цена золотого слитка впервые превысила $1 миллион
Майкл Китон объяснил, почему "Битлджус 2" даже лучше первого фильма
Московский планетарий показал суперлуние над столицей

Какую собаку можно завести при аллергии или астме: топ-5 безопасных и симпатичных пород

Йоркширский терьер, басенджи и ещё три гипоаллергенные породы собак
2:00
Зоосфера » Собаки

Аллергия или астма — не повод отказываться от питомца в доме. В мире существует много пород собак — крупных и маленьких, шерсть которых не вызывает чихания, покраснения глаз, насморка и других неприятных симптомов. Рассказываем о пяти гипоаллергенных породах четвероногих.

Йоркширский терьер, басенджи и ещё три гипоаллергенные породы собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Басенджи

Питомец обладает средними размерами и жёсткой короткой шерстью. Характер дружелюбный, активный на улице и спокойный дома, к тому же собака почти не склонна лаять. А главное — животное мало линяет и не вызывает аллергию у человека.

Американский стаффордширский терьер

Стафф обладает мускулистым телосложением, высоким интеллектом и преданностью. Жёсткая короткая шерсть линяет всего дважды в год и прекрасно подходит для аллергиков. Несмотря на физическую силу, порода отличается спокойным и уравновешенным нравом.

Йоркширский терьер

Шерсть йорков по структуре больше похожа на человеческий волос, поэтому порода относится к одним из самых безопасных для аллергиков. Собаки не линяют, почти не пахнут и не страдают от перхоти. Питомец вырастает небольшим, поэтому станет идеальным вариантом для компактной квартиры.

Афганская борзая

Это не только красивая, но ещё и интеллигентная и воспитанная собака. Несмотря на длинную шерсть, порода не склонна к линьке. "Афганцы" преданны хозяину, ласковы и активны на прогулке. С возрастом собака остепеняется и становится более спокойной.

Бишон фризе

Она же — французская болонка. Белоснежная курчавая шерсть собаки не склонна к линьке и приятна на ощупь. Порода обладает игривым нравом, миролюбивостью и общительностью. Единственный минус — красивая шёрстка питомца требует купания и тщательного вычёсывания.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.

Йо́ркширский терье́р или йорк (англ. yorkshire terrier) — порода декоративных собак, выведенная в Англии, в графстве Йоркшир в конце XIX века, на основе таких пород как манчестер-терьер, скайтерьер, мальтезе и др. В настоящее время йоркширский терьер — одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак.

Бишон-фризе (фр. Bichon à poil frisé) — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок). Отличается кучерявой, густой, длинной и шелковистой шерстью, только белого цвета, бежевые или рыжеватые (ржавые) пятна допускаются только у щенков. B переводе с французского название породы переводится как курчавая болонка (фр. bichon — болонка, poil — шерсть, frisé — вьющийся, кучерявый).

Афга́нская борза́я или афган, — охотничья порода собак. Похожа на салюки, c более густой шерстью. Впервые была привезена на Запад в конце XIX века английскими офицерами, которые служили на индийско-афганской границе. Собака имеет рост в холке около 70 см, длинную шелковистую шерсть.

Басéнджи (басенжи), или африканская нелающая собака (а также конголезская кустарниковая собака, лесная собака из Конго, конго-терьер, ньям-ньям-терьер, собака занде, «существо из зарослей»), — одна из древнейших пород собак.

Американский стаффордширский терьер (англ. american staffordshire terrier) — порода собак, выведенная в США. В литературе по собаководству иногда встречается сокращённое наименование породы — амстафф. Порода принята и классифицирована в АКС под названием American Staffordshire Terrier. Признана РКФ и FCI в составе 3-й группы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Падение спроса на сталь в Китае: в Европе закрывают заводы и увольняют сотрудников
Последние материалы
Врач Андрей Осипов назвал приводящие к набору веса болезни
Йоркширский терьер, басенджи и ещё три гипоаллергенные породы собак
ВСУ расстреливают местных жителей Курской области в упор. В России обещают наказать виновных
Volkswagen Passat CC 2024 доступен в России: сравнение с Toyota Camry
Невролог Павел Хорошев объяснил, как помочь при подозрении на инсульт
Туристка из России пожаловалась на навязчивость мужчин в Турции
Осенний бьюти-режим: советы для мягкой и увлажнённой кожи
Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото
Politico: еще одна страна обеспокоилась своей безопасностью из-за конфликта на Украине
Цена золотого слитка впервые превысила $1 миллион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.