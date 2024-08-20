Какую собаку можно завести при аллергии или астме: топ-5 безопасных и симпатичных пород

Йоркширский терьер, басенджи и ещё три гипоаллергенные породы собак

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Аллергия или астма — не повод отказываться от питомца в доме. В мире существует много пород собак — крупных и маленьких, шерсть которых не вызывает чихания, покраснения глаз, насморка и других неприятных симптомов. Рассказываем о пяти гипоаллергенных породах четвероногих.

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Басенджи

Питомец обладает средними размерами и жёсткой короткой шерстью. Характер дружелюбный, активный на улице и спокойный дома, к тому же собака почти не склонна лаять. А главное — животное мало линяет и не вызывает аллергию у человека.

Американский стаффордширский терьер

Стафф обладает мускулистым телосложением, высоким интеллектом и преданностью. Жёсткая короткая шерсть линяет всего дважды в год и прекрасно подходит для аллергиков. Несмотря на физическую силу, порода отличается спокойным и уравновешенным нравом.

Йоркширский терьер

Шерсть йорков по структуре больше похожа на человеческий волос, поэтому порода относится к одним из самых безопасных для аллергиков. Собаки не линяют, почти не пахнут и не страдают от перхоти. Питомец вырастает небольшим, поэтому станет идеальным вариантом для компактной квартиры.

Афганская борзая

Это не только красивая, но ещё и интеллигентная и воспитанная собака. Несмотря на длинную шерсть, порода не склонна к линьке. "Афганцы" преданны хозяину, ласковы и активны на прогулке. С возрастом собака остепеняется и становится более спокойной.

Бишон фризе

Она же — французская болонка. Белоснежная курчавая шерсть собаки не склонна к линьке и приятна на ощупь. Порода обладает игривым нравом, миролюбивостью и общительностью. Единственный минус — красивая шёрстка питомца требует купания и тщательного вычёсывания.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм.

Йо́ркширский терье́р или йорк (англ. yorkshire terrier) — порода декоративных собак, выведенная в Англии, в графстве Йоркшир в конце XIX века, на основе таких пород как манчестер-терьер, скайтерьер, мальтезе и др. В настоящее время йоркширский терьер — одна из самых популярных комнатно-декоративных пород собак.

Бишон-фризе (фр. Bichon à poil frisé) — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок). Отличается кучерявой, густой, длинной и шелковистой шерстью, только белого цвета, бежевые или рыжеватые (ржавые) пятна допускаются только у щенков. B переводе с французского название породы переводится как курчавая болонка (фр. bichon — болонка, poil — шерсть, frisé — вьющийся, кучерявый).

Афга́нская борза́я или афган, — охотничья порода собак. Похожа на салюки, c более густой шерстью. Впервые была привезена на Запад в конце XIX века английскими офицерами, которые служили на индийско-афганской границе. Собака имеет рост в холке около 70 см, длинную шелковистую шерсть.

Басéнджи (басенжи), или африканская нелающая собака (а также конголезская кустарниковая собака, лесная собака из Конго, конго-терьер, ньям-ньям-терьер, собака занде, «существо из зарослей»), — одна из древнейших пород собак.

Американский стаффордширский терьер (англ. american staffordshire terrier) — порода собак, выведенная в США. В литературе по собаководству иногда встречается сокращённое наименование породы — амстафф. Порода принята и классифицирована в АКС под названием American Staffordshire Terrier. Признана РКФ и FCI в составе 3-й группы.