Рацион и режим питания для аквариумных рыб: важные моменты ухода

Как добиться идеального кормления рыб в аквариуме: пошаговая инструкция

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Кормление рыбок в домашнем аквариуме — важный аспект ухода за ними. От регулярности и правильности кормления зависит здоровье, поведение и даже продолжительность жизни обитателей вашего подводного мира. Давайте разберёмся, как часто следует кормить аквариумных рыбок.

Фото: flickr.com by LASZLO ILYES

Частота кормления:

Большинство видов аквариумных рыб рекомендуется кормить 1-2 раза в день. Более мелкие и молодые особи нуждаются в более частом питании — 2-3 раза в день. А для крупных видов и взрослых особей достаточно одного кормления в день.

Важно придерживаться регулярного режима кормления и не перекармливать рыб. Излишки пищи будут загрязнять воду, что негативно скажется на здоровье обитателей аквариума.

Сколько корма давать?

При кормлении рыб важно ориентироваться на их аппетит и размер. В идеале рыбы должны съедать весь предложенный корм за 2-3 минуты. Если остается излишек — значит, вы давали слишком много.

Для определения правильной дозы корма можно использовать следующее правило:

мелкие рыбки (до 5 см) — около 1-2 хлопьев в 1 кормление;

средние рыбки (5-10 см) — 2-4 хлопья;

крупные рыбки (свыше 10 см) — 4-6 хлопьев.

Также важно учитывать, что молодые и активные особи едят больше, чем взрослые и малоподвижные.

Разнообразие рациона:

Для обеспечения полноценного питания и здоровья рыбок важно разнообразить их рацион. Кроме основного сухого корма, можно давать:

замороженные или свежие овощи (огурец, кабачок, шпинат);

живые или замороженные корма (мотыль, дафния, артемия);

таблетированные или гранулированные добавки;

природные растительные корма (спирулина, водоросли).

Меняйте виды корма, чередуя их в течение недели. Это позволит рыбам получать всю необходимую питательную ценность.

Важные правила кормления:

придерживайтесь регулярного режима — 1-2 раза в день;

давайте ровно столько корма, сколько рыбы съедают за 2-3 минуты;

разнообразьте рацион, чередуя разные виды кормов;

не перекармливайте рыб, следите за чистотой аквариумной воды;

не меняйте резко привычный для рыб тип корма.

Уточнения

Аква́риумные рыбы — собирательное название таксономически разнородных рыб, которых содержат и разводят в аквариумах с декоративной целью. Первые упоминания об искусственном разведении рыб в Китае датированы 1500 годом до н. э. Для большей части аквариумных рыб характерны яркая декоративная окраска, причудливые формы тела и небольшие размеры. Самыми популярными аквариумными рыбами считаются золотые рыбки. К популярным аквариумным рыбкам относятся также: данио, анциструсы, барбусы, скалярии, сомики, неоны, нанностомусы, лабео, дискусы, гуппи и др.