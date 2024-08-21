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Как продлить жизнь домашней кошки

Будет жить долго и счастливо: как продлить жизнь кошке и сохранить её молодость
1:14
Зоосфера » Кошки

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его питомец жил долго и счастливо. Но какие шаги помогут продлить жизнь вашего пушистого друга? Мы собрали пять простых советов, которые помогут вашей кошке оставаться здоровой и активной долгие годы.

Будет жить долго и счастливо: как продлить жизнь кошке и сохранить её молодость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Регулярные визиты к ветеринару

Профилактические осмотры помогут выявить проблемы на ранних стадиях. Вакцинация и регулярные анализы — ключ к долгой жизни.

2. Правильное питание

Сбалансированный рацион с учётом возраста и состояния здоровья вашей кошки поможет избежать многих заболеваний.

3. Физическая активность

Игры и физические нагрузки важны для поддержания активности и предотвращения ожирения. 

4. Чистота и безопасность в доме

Убедитесь, что ваш дом безопасен для кошки — уберите ядовитые растения и опасные предметы. Чистота в лотке также важна для здоровья.

5. Любовь и внимание

Эмоциональное благополучие играет немаловажную роль в жизни вашей мурлыки. Уделяйте ей время, играйте и общайтесь — это укрепляет вашу связь!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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