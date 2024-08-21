Чем кормить старую кошку

Секрет раскрыт: чем кормить старую кошку, чтобы вернуть ей молодость и энергию

С возрастом потребности кошек меняются, и правильное питание становится особенно важным. Узнайте, чем кормить своего пушистого друга, чтобы поддерживать его здоровье.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

1. Корм с высоким содержанием белка. С возрастом метаболизм кошек замедляется, но им всё ещё нужен белок для поддержания мышечной массы. Выбирайте корма с высоким содержанием качественного животного белка.

2. Специальные корма для пожилых кошек. Многие производители предлагают корма, разработанные специально для стареющих питомцев. Они содержат сбалансированный комплекс витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.

3. Увлажненные корма. Стареющим кошкам важно поддерживать водный баланс, так как они могут меньше пить. Увлажненные корма помогут обеспечить необходимое количество жидкости в рационе.

4. Добавление омега-3 жирных кислот. Эти полезные жиры помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти, а также способствуют улучшению функций мозга.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.