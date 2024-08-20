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3 породы кошек, которые идеально подойдут для квартиры

Хорошие соседи: 3 породы кошек, которые идеально впишутся в вашу квартиру
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Зоосфера » Кошки

Жизнь в квартире накладывает свои ограничения на выбор питомца. Но есть породы кошек, которые прекрасно чувствуют себя в ограниченном пространстве и делают своих хозяев счастливыми.

Хорошие соседи: 3 породы кошек, которые идеально впишутся в вашу квартиру
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Шотландская вислоухая

Эти милые кошки спокойны и дружелюбны. Они не требуют много пространства для игр и прекрасно адаптируются к жизни в квартире.

2. Русская голубая

Элегантные и грациозные, русские голубые кошки известны своим умом и спокойным характером. Они легко находят общий язык с людьми и могут быть отличными компаньонами.

3. Персидская кошка

Эти пушистые красавицы требуют немного больше ухода из-за своей шерсти, но они невероятно ласковые и спокойные, что делает их отличными квартирными питомцами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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