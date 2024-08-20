Как правильно стричь когти кошке

Стрижка когтей — важная часть ухода за кошкой, но многие владельцы сталкиваются с трудностями и стрессом во время этой процедуры. Как сделать так, чтобы ваша пушистая подруга не испытывала дискомфорта?
Убедитесь, что у вас есть качественная когтерезка, мягкое полотенце и лакомства для поощрения.
Выберите тихое место, где кошка чувствует себя в безопасности. Можно включить тихую музыку.
Дайте кошке понюхать когтерезку, проведите ею по лапкам, чтобы она привыкла к инструменту.
Начните с одной лапки за раз и делайте перерывы. Если кошка начинает нервничать, остановитесь и вернитесь к процессу позже.
После каждой успешной стрижки давайте лакомство и хвалите свою кошку. Это поможет ей ассоциировать эту не очень приятную процедуру с положительными эмоциями.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
Когти — в биологии ороговения на кончиках пальцев у некоторых животных;
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