Эксперт Голубев: собаа может забыть хозяина из-за долгой разлуки

Собака может забыть хозяина при длительной разлуке или слабых эмоциональных ассоциациях с ним, рассказал в беседе с Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Когда эмоциональные ассоциации с ним (хозяином — прим. ред.) очень слабые, а новые, напротив, очень сильны. Это позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни", — пояснил эксперт.
Голубев отметил, что в основе собачьей памяти, как и человеческой, лежит функционирование и взаимодействие нейронов головного мозга. Однако, несмотря на эту схожесть, когнитивные функции у домашнего животного работают немного иначе, подчеркнул собеседник.
По словам Голубева, у собаки есть ассоциативная и эпизодическая память. Первая позволяет им, в том числе, запоминать команды, так как животное связывает действие и последующее событие между собой. В эпизодической памяти откладывается эмоциональный опыт питомца — негативный или позитивный опыт.
Это возможно, если питомец и хозяин надолго разлучились, отметил эксперт. Другая причина забывания — слабые эмоциональные ассоциации у собаки со старым хозяином и сильные — с новым. Этот механизм позволяет животному быстрее адаптироваться к изменившимся условиям жизни.
Голубев добавил, что чем сильнее эмоциональный опыт собаки с хозяином, тем дольше он останется в её памяти. Поэтому пёс будет одинаково хорошо помнить как любящего и надёжного владельца, так и человека, который обижал его и вызывал у питомца негативные эмоции, такие как тревога и страх.
Если собака окружена любовью и заботой новых владельцев, то она будет рада жить с ними, но это возможно только при условии, что у пса нет нездоровой гиперпривязанности к старому хозяину, что встречается у животных, не прошедших все этапы социализации, подытожил специалист.
Эпизодическая память — это память об автобиографических событиях, включающая время, местоположение их осуществления, связанные с событиями эмоции и другие контекстуальные данные и знания, такие, как: кто, что, когда, где, почему, которые определены явно, либо каким-либо другим образом. Это содержимое памяти о событиях личного опыта, произошедших в определённом времени и месте.
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