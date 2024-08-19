Эксперт Голубев: собаа может забыть хозяина из-за долгой разлуки

Почему собака может забыть хозяина: кинолог объяснил причины "плохой памяти" питомца

Собака может забыть хозяина при длительной разлуке или слабых эмоциональных ассоциациях с ним, рассказал в беседе с Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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"Когда эмоциональные ассоциации с ним (хозяином — прим. ред.) очень слабые, а новые, напротив, очень сильны. Это позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни", — пояснил эксперт.

Как работает память у собаки

Голубев отметил, что в основе собачьей памяти, как и человеческой, лежит функционирование и взаимодействие нейронов головного мозга. Однако, несмотря на эту схожесть, когнитивные функции у домашнего животного работают немного иначе, подчеркнул собеседник.

По словам Голубева, у собаки есть ассоциативная и эпизодическая память. Первая позволяет им, в том числе, запоминать команды, так как животное связывает действие и последующее событие между собой. В эпизодической памяти откладывается эмоциональный опыт питомца — негативный или позитивный опыт.

Может ли собака забыть хозяина

Это возможно, если питомец и хозяин надолго разлучились, отметил эксперт. Другая причина забывания — слабые эмоциональные ассоциации у собаки со старым хозяином и сильные — с новым. Этот механизм позволяет животному быстрее адаптироваться к изменившимся условиям жизни.

Голубев добавил, что чем сильнее эмоциональный опыт собаки с хозяином, тем дольше он останется в её памяти. Поэтому пёс будет одинаково хорошо помнить как любящего и надёжного владельца, так и человека, который обижал его и вызывал у питомца негативные эмоции, такие как тревога и страх.

Если собака окружена любовью и заботой новых владельцев, то она будет рада жить с ними, но это возможно только при условии, что у пса нет нездоровой гиперпривязанности к старому хозяину, что встречается у животных, не прошедших все этапы социализации, подытожил специалист.