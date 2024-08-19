Самые красивые кошки: топ-5

Мечтаете о красивой кошке? Эти 5 пород вам точно подойдут

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Красота — это субъективное понятие, но некоторые породы кошек действительно выделяются своей внешностью. Мы представим вам самых красивых кошек, которые покорят ваше сердце своим очарованием.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Сиамская кошка — с её яркими голубыми глазами и элегантным телосложением, сиамские кошки всегда привлекают внимание.

2. Мейн-кун — эта порода славится своими большими размерами и пушистым хвостом, который делает её одной из самых красивых пород.

3. Бенгальская кошка — с уникальным пятнистым окрасом, бенгальцы выглядят как маленькие дикие коты.

4. Персидская кошка — их длинная шерсть и округлые лица придают им особую привлекательность.

5. Абиссинская кошка — с короткой шерстью и выразительными глазами, абиссинцы выглядят очень грациозно.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.

Персидская кошка (перс. گربهٔ ایرانی ‎ / Gorbe-ye irāni, «иранский кот») — порода длинношёрстных кошек, одна из старейших и самых популярных в мире.

Абисси́нская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.