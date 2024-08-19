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Топ самых злых пород кошек

Злые коты: 4 породы, которые могут испортить вам жизнь
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Зоосфера » Кошки

Кошки — это охотники с характером. Некоторые породы известны своей независимостью и даже агрессивностью.

Злые коты: 4 породы, которые могут испортить вам жизнь
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

1. Сиамская кошка — известна своим сильным характером и требовательностью к вниманию. Если ей что-то не нравится, она может проявить агрессию.

2. Бенгальская кошка — это настоящая хищница. Они могут быть непредсказуемыми и иногда проявляют агрессию к другим животным.

3. Савана — гибридная порода, которая может унаследовать дикие инстинкты от своих предков, что иногда приводит к агрессивному поведению.

4. Персидская кошка — хотя они выглядят как "мягкие комки", некоторые из них могут быть очень упрямыми и даже злыми.

Уточнения

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.

Персидская кошка (перс. گربهٔ ایرانی ‎ / Gorbe-ye irāni, «иранский кот») — порода длинношёрстных кошек, одна из старейших и самых популярных в мире. == Литература == Бессан К. Кошки: Полное руководство // Пер. с англ. — М.: Издательский дом Ниола XXI-й век, 2004. — 256 с.: ил. — ISBN 5-322-00333-9 (рус.)

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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