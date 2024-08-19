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Мясо для кошек: всё, что нужно знать владельцам

Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
2:07
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек задаются вопросом, можно ли угощать своих пушистых питомцев мясом? Этот продукт является неотъемлемой частью рациона кошек, но следует подходить к его использованию с осторожностью.

Мясная диета для кошек: преимущества, рекомендации и предостережения
Фото: Wikipedia by stefan_fotos, CC BY-SA 2.0

Мясо — важный источник белка для кошек

Как хищники по природе, кошки нуждаются в большом количестве животного белка в своем рационе. Мясо является основным источником необходимых им аминокислот, таких как таурин, аргинин и триптофан. Эти вещества жизненно важны для поддержания здоровья сердца, зрения и нормального обмена веществ у кошек.

Какие виды мяса можно давать кошкам?

Наиболее подходящим для кошек считается нежирное мясо птицы (например, курица или индейка), а также субпродукты (печень, сердце, желудок). Говядину, баранину и свинину также можно включать в рацион, но в меньших количествах. Важно, чтобы мясо было термически обработано и не содержало приправ, соли, лука или чеснока, которые могут навредить питомцу.

На что стоит обратить внимание?

Кошки могут есть сырое мясо, но это может повысить риск пищевого отравления или заражения паразитами. Поэтому рекомендуется давать только термически обработанное мясо. Также не стоит перекармливать кошку мясом, так как это может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Порция мяса должна составлять около 10-15% от общего ежедневного рациона питомца.

Альтернативы мясу

Если кошка отказывается от мяса или у неё есть проблемы со здоровьем, связанные с этим продуктом, можно рассмотреть альтернативные источники белка, такие как яйца, рыба или специализированные кошачьи корма.

В целом, мясо является важной частью сбалансированного рациона кошек, но необходимо подходить к его использованию с осторожностью. Будьте внимательны к реакции вашего питомца и при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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