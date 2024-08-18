Кошки боятся цитрусовых ароматов

Как пахнет кошачий ужас? Узнайте, какие запахи вызывают у мурлык настоящую панику

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки обладают уникальным обонянием, и некоторые запахи могут вызывать у них страх или дискомфорт.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

1. Цитрусовые ароматы

Многие кошки не переносят запах лимона, апельсина или грейпфрута. Эти ароматы могут вызывать у них неприятные ощущения и даже заставлять избегать определенных мест.

2. Эфирные масла

Некоторые эфирные масла, такие как масло чайного дерева и лаванды, могут быть токсичны для кошек. Избегайте их использования в домашних условиях.

3. Специи и острые запахи

Запахи чеснока, лука или перца могут отпугивать кошек и вызывать у них стресс. Лучше держать эти продукты подальше от зоны доступа питомца.

4. Алкоголь и табак

Запахи алкоголя и табака также могут вызывать у кошек негативные эмоции и даже физический дискомфорт.

5. Чистящие средства

Многие химические чистящие средства имеют резкие запахи, которые могут быть неприятны для кошек. Используйте натуральные альтернативы для уборки.