Что вызывает стресс у кошек

Что на самом деле заставляет их нервничать? Причины стресса у кошек

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый владелец кошки хочет, чтобы его пушистый друг чувствовал себя комфортно и безопасно. Однако многие не догадываются о том, что некоторые повседневные вещи могут вызывать у их питомцев стресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

1. Изменения в окружении

Переезд, новая мебель или даже перестановка могут вызвать у кошки беспокойство.

2. Громкие звуки

Фейерверки, громкая музыка или даже обычная бытовая техника могут напугать кошку. Она может спрятаться или проявлять агрессию в ответ на эти звуки.

3. Конфликты с другими животными

Если в доме есть другие питомцы, их взаимодействие может вызвать стресс у кошек. Конфликты за территорию или внимание хозяев могут сильно влиять на эмоциональное состояние мурлык.

4. Недостаток внимания

Кошки — социальные существа, и отсутствие взаимодействия с хозяином может привести к стрессу. Уделяйте время своей кошке, играйте и общайтесь с ней.

5. Медицинские проблемы

Боль или дискомфорт также могут вызывать стресс. Регулярные визиты к ветеринару помогут выявить и устранить проблемы со здоровьем.