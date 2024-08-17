Ветврач Онуфриенко: волонтёрство — хороший способ помочь бездомным животным

Ветеринар назвала три простых способа помочь бездомным животным, если нет возможности взять питомца к себе

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Помочь бездомным животным можно не только взяв питомца к себе, но и другими способами. Волонтёры могут оказывать финансовую поддержку приютам для собак и кошек, выгуливать животных, чистить клетки или помогать в пристрое, рассказала "Газете.Ru"доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

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По словам эксперта, перечисление средств благотворительным организациям — один из самых эффективных и простых методов помощи. Эксперт объяснила, что такие пожертвования не требуют личного контакта с животными, позволяя организациям рационально использовать собранные средства для поддержки приютов и оказания квалифицированной помощи.

Многие фонды не ограничиваются сбором денег, активно участвуя в прямой помощи животным, находящимся на улицах, отметила Онуфриенко. Не всем животным удается найти дом, и приюты зачастую переполнены, поэтому в России реализуется программа "ОСВВ" — Отлов, Стерилизация, Вакцинация, Возврат. Этот подход помогает решать проблемы размножения и агрессии у бездомных животных, причем делается это гуманно и безболезненно.

Волонтерство также считается значимым способом поддержки. Волонтеры могут помогать в выгуле животных, уборке территорий приютов и участвовать в акциях по информационной поддержке и продвижении культуры ответственного содержания животных.

Помочь приютам в пристройстве животных — еще один способ вклада. Онуфриенко подчеркнула, что многие приюты переполнены, а люди, желающие завести питомца, часто не знают, где его искать. Размещение постов о животных, ищущих новые семьи, на специализированных сайтах и в социальных сетях может существенно помочь.

Существует множество способов помочь животным: от финансовых пожертвований до личного участия, например, приняв на прогулку питомца из приюта или пожертвовав на пакет корма, подытожила ветеринар.