7 шагов, чтобы навсегда избавиться от нежелательных "меток" кошки

Увядшие цветы и грязный ковер? Как раз и навсегда отучить кошку гадить не в лоток

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с такой неприятной проблемой, как непроизвольное справление животного в неположенных местах – на ковре, в горшочках с цветами и т.д. Это не только портит интерьер, но и создаёт серьёзные неудобства в доме. Как же отучить питомца от этой вредной привычки?

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Почему кошка гадит не в лоток

Прежде всего, нужно понять причины такого поведения, чтобы эффективно с ним бороться. Основные факторы, по которым кошка может отказываться ходить в лоток:

Неудобство или неудовлетворенность лотком (неподходящий наполнитель, неудобное расположение, недостаточная чистота);

Стресс, вызванный изменениями в доме (переезд, новые жильцы, ремонт и т.д.);

Проблемы со здоровьем (инфекции мочевыделительной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта);

Нехватка туалетных мест (когда в доме живет несколько кошек).

Решение проблемы поведения

Прежде всего, стоит исключить возможные медицинские причины, показав питомца ветеринару. Если здоровье в порядке, можно приступать к воспитательным методам:

Тщательно следите за чистотой лотка, регулярно меняя наполнитель. Кошки предпочитают чистоту. Разместите дополнительные лотки в разных частях дома, чтобы животному было удобно. Используйте специальные спреи и средства, отпугивающие кошек от нежелательных мест. Не наказывайте кошку, если заметите, что она гадит мимо. Лучше поощрять, когда она ходит в лоток. Приучайте питомца к когтеточке, чтобы он не пачкал ковры и мебель. Уберите все цветы из зоны доступа кошки, так как многие из них для нее ядовиты. Пробуйте отвлекать кошку игрушками или лакомствами, когда она порывается загадить нежелательные места.

Если проблема не решается, стоит обратиться к ветеринару или профессиональному кинологу за консультацией. С терпением и правильным подходом нежелательное поведение кошки можно искоренить.