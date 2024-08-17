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Три признака, что кошка вас любит

Как понять, что кошка вас любит? Три сигнала, которые гарантированно подтвердят это
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Зоосфера » Кошки

Задумывались ли вы, как понять, что ваша кошка вас действительно любит? Эти пушистые создания могут быть загадочными, но есть несколько явных признаков их привязанности. 

Как понять, что кошка вас любит? Три сигнала, которые гарантированно подтвердят это
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

1. Постоянное присутствие рядом

Если ваша кошка всегда находится рядом с вами, это явный признак привязанности. Она хочет быть рядом и чувствовать вашу энергию.

2. Ласковость

Когда кошка трётся о вас, это говорит о том, что она чувствует себя в безопасности и доверяет вам.

3. Подарки

Если ваша кошка приносит вам "подарки" в виде игрушек или даже мелкой добычи (возможно, это будет мышь), это свидетельствует о том, что она считает вас частью своей семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». Генетика кошки / С. О’Брайен, Р. Робинсон, А. С. Графодатский и др.; отв. ред. д-ра биол. наук П. М. Бородин, А. О. Рувинский ; Сибирское отделение РАН. Институт цитологии и генетики. — Новосибирск : ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. — 216 с. — ISBN 5-02-030567-7. Арушанян З. Л. Как кошка в дом вошла. Начальные этапы формирования подвида кошка домашняя (Felis silvestris catus) // Зоопрайс. — 2009. — № 1—2 (ч. 1—2). Арушанян З. Л. И создал Бог кошку… Доместикация подвида Felis silvestris catus // Зоопрайс. — 2008. — № 6—11. Берг Р. Л. Чем кошка отличается от собаки? // Знание — сила. — 1968. — № 1. — С. 46—47.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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