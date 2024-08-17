Три признака, что кошка вас любит

Задумывались ли вы, как понять, что ваша кошка вас действительно любит? Эти пушистые создания могут быть загадочными, но есть несколько явных признаков их привязанности.
Если ваша кошка всегда находится рядом с вами, это явный признак привязанности. Она хочет быть рядом и чувствовать вашу энергию.
Когда кошка трётся о вас, это говорит о том, что она чувствует себя в безопасности и доверяет вам.
Если ваша кошка приносит вам "подарки" в виде игрушек или даже мелкой добычи (возможно, это будет мышь), это свидетельствует о том, что она считает вас частью своей семьи.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». Генетика кошки / С. О’Брайен, Р. Робинсон, А. С. Графодатский и др.; отв. ред. д-ра биол. наук П. М. Бородин, А. О. Рувинский ; Сибирское отделение РАН. Институт цитологии и генетики. — Новосибирск : ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. — 216 с. — ISBN 5-02-030567-7. Арушанян З. Л. Как кошка в дом вошла. Начальные этапы формирования подвида кошка домашняя (Felis silvestris catus) // Зоопрайс. — 2009. — № 1—2 (ч. 1—2). Арушанян З. Л. И создал Бог кошку… Доместикация подвида Felis silvestris catus // Зоопрайс. — 2008. — № 6—11. Берг Р. Л. Чем кошка отличается от собаки? // Знание — сила. — 1968. — № 1. — С. 46—47.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.