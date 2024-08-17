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Как кошка просит о помощи

Как кошки просят о помощи: 3 признака, которые вы могли не заметить
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Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша кошка может просить о помощи? Эти пушистые создания обладают уникальным языком общения, и иногда их поведение говорит о том, что им нужна поддержка. 

Как кошки просят о помощи: 3 признака, которые вы могли не заметить
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

1. Мяуканье

Если ваша кошка начинает мяукать чаще и громче, это может быть признаком того, что ей что-то нужно. Возможно, она голодна или хочет внимания.

2. Поведение с игрушками

Кошка может приносить вам свои игрушки или оставлять их у ваших ног. Это означает, что она хочет поиграть или нуждается в вашей поддержке.

3. Изменение привычек

Если ваша кошка вдруг начинает прятаться или избегать общения, это может быть сигналом того, что она чувствует себя некомфортно или больна. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». == Литература == Генетика кошки / С. О’Брайен, Р. Робинсон, А. С. Графодатский и др.; отв. ред. д-ра биол. наук П. М. Бородин, А. О. Рувинский ; Сибирское отделение РАН. Институт цитологии и генетики. — Новосибирск : ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. — 216 с. — ISBN 5-02-030567-7. Арушанян З. Л. Как кошка в дом вошла. Начальные этапы формирования подвида кошка домашняя (Felis silvestris catus) // Зоопрайс. — 2009. — № 1—2 (ч. 1—2). Арушанян З. Л. И создал Бог кошку… Доместикация подвида Felis silvestris catus // Зоопрайс. — 2008. — № 6—11.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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