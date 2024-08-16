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"Их не провоцировали": в Керчи участились случаи укусов диких лис — они могут страдать бешенством

В Керчи девять человек пострадали от укусов диких лис
1:52
Зоосфера

В Керчи и близлежащих населённых пунктах за месяц зафиксировано девять случаев укусов людей дикими лисами. Животные могут проявлять агрессию из-за вируса бешенства. Об этом пишут argumenti.ru.

В Керчи девять человек пострадали от укусов диких лис
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам пострадавших жителей Крыма, они никак не провоцировали хищников — лисы просто напали на них. Все инциденты произошли днём.

Издание отмечает, что без причины нападать на людей могут только животные, заражённые бешенством.

В Роспотребнадзоре ранее напоминали, что заразиться бешенством можно не только при укусе, но и при оцарапывании бешеным животным, а также если слюна больного зверя попадёт на свежую рану или царапину на коже.

В случае укуса, оцарапывания животным или попадания его слюны в рану, нужно срочно промыть это место мыльным раствором в течение 15 минут, после чего ополоснуть кожу проточной водой и обработать перекисью водорода, а края раны — йодом. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт. Если врач назначит курс профилактических прививок, их необходимо пройти.

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ "вода" и φόβος "страх") — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах. Передаётся со слюной при укусе больным животным.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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