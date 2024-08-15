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Зоологи выявили новые черты интеллекта лошади

1:15
Зоосфера

В Университете Ноттингем Трент провели исследование, которое показало, что лошади обладают более высоким интеллектом, чем предполагалось ранее.

Зоологи выявили новые черты интеллекта лошади
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Учёные провели эксперимент, в котором участвовали 20 лошадей. Их обучали игре с угощением, где нужно было касаться карточки носом, чтобы получить вознаграждение. Однако в процессе эксперимента правила изменились: ввели «стоп-сигнал», при котором вознаграждение давалось только за касание карточки при выключенном световом сигнале.

Несмотря на это, лошади продолжали касаться карточки вне зависимости от света. Чтобы избежать ошибок, им пришлось ввести штраф в виде 10-секундного перерыва. После этого изменения лошади быстро адаптировались к новым условиям и начали следовать правилам, чтобы избежать наказания.

Ведущий исследователь Луиза Эванс подчеркнула, что результаты исследования показывают способность лошадей к стратегическому мышлению и адаптации. Доктор Кэрри Иджичи добавила, что данное исследование опровергает стереотипы о низком интеллекте животных и подчёркивает необходимость гуманного подхода в их дрессировке.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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