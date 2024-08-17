"Слизневая" напасть в Подмосковье: ветеринар рассказала о рисках для домашних животных

Ветврач предостерегла владельцев питомцев в Подмосковье: испанские слизни несут угрозу здоровью

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В Московской области продолжается нашествие больших испанских слизней. Ранее считалось, что эти неприятные гости опасны только для огорода, но, как выяснилось, они могут негативно влиять и на здоровье домашних животных, которые контактируют с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Guttorm Flatabø, CC BY-SA 3.0

Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала ветеринар Ирика Сабитова. По её словам, испанские слизни на самом деле родом из Португалии, но в середине 20 века они стали активно распространяться по Европе и около 10 лет назад появились в России.

Это большие слизни оранжевого или коричневого цвета длиной от 120 до 150 миллиметров, очень прожорливы и едят все: падаль, мертвых птиц, дождевых червей и даже друг друга, - пояснила ветврач.

Несмотря на то, что слизни не кусаются, они могут вызывать серьезные заболевания у животных - от бактериальных инфекций до глистной инвазии. Дело в том, что эти моллюски являются промежуточными хозяевами гельминтов, а их слизь обладает раздражающими свойствами.

Во избежание таких проблем, старайтесь обращать внимание, с чем или с кем ваши питомцы играют или на кого охотятся на улице, особенно после дождливой погоды, - посоветовала И. Сабитова.

Ранее ветеринар также предупреждала об опасности собачьего корма известного бренда.