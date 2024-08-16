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Как правильно выбрать витамины для своего домашнего любимца?

Разбираемся, нужно ли давать домашним животным витаминные добавки
2:29
Зоосфера

Для владельцев домашних питомцев вопрос о необходимости витаминных добавок часто встает очень остро. С одной стороны, мы хотим, чтобы наши четвероногие друзья были здоровыми и активными. С другой — не всегда понятно, действительно ли им нужны витамины или это просто маркетинговый ход производителей. Давайте разбираться.

Разбираемся, нужно ли давать домашним животным витаминные добавки
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Когда витамины питомцам необходимы

В целом, если ваш питомец получает сбалансированный рацион, соответствующий его виду, возрасту и состоянию здоровья, дополнительные витамины и минералы обычно не требуются. Однако есть ряд ситуаций, когда они могут быть полезны:

  • Щенки и котята. Молодому растущему организму требуется больше питательных веществ, чем взрослым животным. Консультация ветеринара поможет подобрать подходящие витаминные добавки.
  • Беременные и кормящие самки. В этот период повышается потребность в витаминах и минералах. Специальные витаминные комплексы помогут обеспечить маму и потомство всем необходимым.
  • Пожилые питомцы. С возрастом усваиваемость питательных веществ снижается, поэтому витамины могут поддержать здоровье стареющего организма.
  • Животные с хроническими заболеваниями. Витамины и минералы помогают компенсировать дефициты, вызванные болезнью.
  • Питомцы с недостаточным или несбалансированным рационом. Это могут быть бездомные животные, а также те, чье питание не соответствует потребностям.

Как выбрать правильные витамины

Если вы решили давать питомцу витамины, важно правильно их подобрать. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, который порекомендует подходящий комплекс с учетом вида, возраста и состояния здоровья вашего питомца. 

Покупайте витамины только в известных зоомагазинах или ветеринарных аптеках. Они должны иметь сертификаты качества и состав, соответствующий потребностям вашего питомца. Не экономьте на витаминах - качественные добавки обеспечат максимальный эффект.

Отметим, витамины не заменят полноценный и сбалансированный рацион. Они лишь дополняют его, восполняя возможные дефициты. Поэтому прежде всего уделите внимание питанию вашего питомца, и только потом принимайте решение о необходимости витаминных добавок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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