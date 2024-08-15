Кошки зевают от расслабления, а собаки — от стресса

Расслабление или стресс? Названы причины зевоты у кошек и собак в присутствии хозяина

Устроившись на диване рядом с хозяином, питомцы часто демонстрируют зевоту. Такое поведение кошек и собак, в отличие от людей, не связано со скукой или усталостью. Зоологи объяснили, почему домашние любимцы это делают.

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Почему кошка зевает рядом с хозяином

Кошки зевают, когда они расслаблены и ни о чём не беспокоятся. Рядом с хозяином животное ощущает комфорт и безопасность — отсюда и причины зевоты. Кроме того, зевки — способ насытить мозг кислородом и прогнать усталость, чтобы поиграть или поесть.

Причины зевоты у собак

Зевота у собак говорит не о расслаблении, а наоборот — о стрессе. Многие хозяева замечают, что питомец начинает зевать, когда его везут к ветеринару или в момент опасности. Также собака может зевать в ответ на ругань хозяина. Таким образом нервная система пса защищается от негативных воздействий.

Если собака зевает, когда вы её обнимаете, значит, ей некомфортно. Лучше выберите иной способ общения, который не будет нарушать личные границы пёсика.