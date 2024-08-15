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Эти кошки сделают вашу квартиру уютнее — топ-5 лучших пород

Лучшие породы кошек для квартиры
1:06
Зоосфера » Кошки

Ищете идеального пушистого друга для жизни в квартире? Не все породы кошек подходят для ограниченного пространства. Мы составили список лучших пород, которые идеально впишутся в ваш дом и станут настоящими членами семьи!

Лучшие породы кошек для квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Британская короткошёрстная

Эти кошки спокойны и дружелюбны. Они любят проводить время рядом с хозяином и не требуют много места для игр.

Шотландская вислоухая

Эти милые создания известны своим покладистым характером. Они прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.

Сиамская

Обожают общение и активные игры. Сиамцы требуют внимания, но их игривость и общительность делают их отличными компаньонами.

Персидская

Спокойные и ласковые, персы любят уют и комфорт. Они прекрасно подходят для жизни в квартире, хотя требуют регулярного ухода за шерстью.

Русская голубая

Эти кошки независимы, но очень преданы своим хозяевам. Они хорошо адаптируются к жизни в квартире и не требуют много пространства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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