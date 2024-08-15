Эти кошки сделают вашу квартиру уютнее — топ-5 лучших пород

Лучшие породы кошек для квартиры

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ищете идеального пушистого друга для жизни в квартире? Не все породы кошек подходят для ограниченного пространства. Мы составили список лучших пород, которые идеально впишутся в ваш дом и станут настоящими членами семьи!

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Британская короткошёрстная

Эти кошки спокойны и дружелюбны. Они любят проводить время рядом с хозяином и не требуют много места для игр.

Шотландская вислоухая

Эти милые создания известны своим покладистым характером. Они прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.

Сиамская

Обожают общение и активные игры. Сиамцы требуют внимания, но их игривость и общительность делают их отличными компаньонами.

Персидская

Спокойные и ласковые, персы любят уют и комфорт. Они прекрасно подходят для жизни в квартире, хотя требуют регулярного ухода за шерстью.

Русская голубая

Эти кошки независимы, но очень преданы своим хозяевам. Они хорошо адаптируются к жизни в квартире и не требуют много пространства.