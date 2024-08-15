Это не просто игра! 5 причин, почему кошка топчет вас лапками

Вот почему ваша кошка топчет вас лапками

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы замечали, как ваша кошка топчет вас лапками? Это не просто забавное поведение — у неё есть свои причины.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Комфорт и безопасность

Когда котенок был маленьким, он топтал маму-кошку для стимуляции молока. Взрослая кошка сохраняет этот инстинкт и таким образом показывает свою привязанность к вам.

Маркировка территории

Кошки имеют железы на лапках, которые выделяют запах. Когда они вас топчут, это помогает им "отметить" вас как свою собственность.

Игровое поведение

Это может быть частью игры. Кошки часто используют лапки для исследования окружающего мира.

Выражение любви

Когда ваша кошка топчет вас, это может быть ее способом показать вам свою любовь и доверие. Она чувствует себя комфортно рядом с вами.

Расслабление

Топтание может быть также признаком того, что ваша кошка расслаблена и счастлива в вашем обществе.