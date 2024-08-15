Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид
Подробная инструкция по прочистке засорившегося канализационного слива
Рыба Lepidosiren paradoxa установила рекорд по размеру генома среди животных
Туристка перевела мошеннику 13 тысяч рублей за несуществующий автобусный тур
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
Сын игрока "Спартака" Соболева оскорбил "Зенит" в прямом эфире
Тоник для лица на основе масла чайного дерева: рецепт и его преимущества для кожи

Кража со стола: почему собаки воруют человеческую еду и как с этим справиться

Как отучить собаку воровать еду
2:24
Зоосфера » Собаки

Вам знакома ситуация, когда вы оставляете на столе или на кухонной стойке лакомый кусочек, а вернувшись, обнаруживаете, что он исчез? Скорее всего, в этом виновата ваша собака. Воровство еды — очень распространённое поведение у четвероногих питомцев, и у него есть вполне объяснимые причины.

Как отучить собаку воровать еду
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Врождённый инстинкт

Основная причина того, что собака воровит еду, кроется в ее естественных инстинктах. В природе собаки должны были добывать пищу самостоятельно, поэтому у них выработалась привычка охотиться за любой доступной добычей, включая остатки человеческой еды.

Этот инстинкт сохраняется даже у домашних собак, которые получают регулярное питание. Они могут украсть лакомый кусочек, чтобы "припрятать" его на случай голода или поделиться с сородичами.

Недостаток питания

Иногда воровство еды может быть вызвано неадекватным кормлением собаки. Если питомец получает недостаточное количество пищи или корм низкого качества, он будет пытаться компенсировать этот недостаток, воруя еду.

Чтобы избежать этой проблемы, важно кормить собаку сбалансированным, питательным кормом в строго рекомендованных владельцем дозах. Собака должна насыщаться за счет регулярного и полноценного питания.

Нехватка внимания

Ещё одна причина воровства еды — стресс и недостаток внимания со стороны хозяев. Если собака чувствует себя одинокой, брошенной или недополучает ласки и игр, она может пытаться привлечь ваше внимание любыми доступными способами, в том числе крадя еду.

В таком случае необходимо уделять больше времени общению и играм с питомцем, чтобы удовлетворить его потребность во внимании и привязанности.

Как с этим бороться?

Для того, чтобы отучить собаку воровать еду, нужно использовать последовательные методы дрессировки:

  • никогда не оставляйте доступной еду на виду, храните ее в закрытых шкафах;
  • прикрывайте продукты, когда оставляете их на кухне;
  • не поощряйте попытки собаки к воровству лакомства со стола;
  • обучите питомца команде "Нельзя" и поощряйте за ее выполнение;
  • регулярно кормите собаку качественным кормом и следите за ее аппетитом;
  • уделяйте достаточно времени общению и играм с питомцем.

Детали

Собака
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. == Литература == Ваши домашние четвероногие друзья / Сост. Н. П. Бацанов. — СПб.: Лениздат, 1992. — 510 с. — ISBN 5-289-01178-1. Джек Волхард, Венди Волхард. Дрессировка собак для чайников. 2-е изд. — М.: Диалектика, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-8459-1498-9. Источник

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид
Подробная инструкция по прочистке засорившегося канализационного слива
Рыба Lepidosiren paradoxa установила рекорд по размеру генома среди животных
Туристка перевела мошеннику 13 тысяч рублей за несуществующий автобусный тур
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Мультфильм "Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года
Как отучить собаку воровать еду
Сын игрока "Спартака" Соболева оскорбил "Зенит" в прямом эфире
Тоник для лица на основе масла чайного дерева: рецепт и его преимущества для кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.