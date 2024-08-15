Кража со стола: почему собаки воруют человеческую еду и как с этим справиться

Как отучить собаку воровать еду

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вам знакома ситуация, когда вы оставляете на столе или на кухонной стойке лакомый кусочек, а вернувшись, обнаруживаете, что он исчез? Скорее всего, в этом виновата ваша собака. Воровство еды — очень распространённое поведение у четвероногих питомцев, и у него есть вполне объяснимые причины.

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Врождённый инстинкт

Основная причина того, что собака воровит еду, кроется в ее естественных инстинктах. В природе собаки должны были добывать пищу самостоятельно, поэтому у них выработалась привычка охотиться за любой доступной добычей, включая остатки человеческой еды.

Этот инстинкт сохраняется даже у домашних собак, которые получают регулярное питание. Они могут украсть лакомый кусочек, чтобы "припрятать" его на случай голода или поделиться с сородичами.

Недостаток питания

Иногда воровство еды может быть вызвано неадекватным кормлением собаки. Если питомец получает недостаточное количество пищи или корм низкого качества, он будет пытаться компенсировать этот недостаток, воруя еду.

Чтобы избежать этой проблемы, важно кормить собаку сбалансированным, питательным кормом в строго рекомендованных владельцем дозах. Собака должна насыщаться за счет регулярного и полноценного питания.

Нехватка внимания

Ещё одна причина воровства еды — стресс и недостаток внимания со стороны хозяев. Если собака чувствует себя одинокой, брошенной или недополучает ласки и игр, она может пытаться привлечь ваше внимание любыми доступными способами, в том числе крадя еду.

В таком случае необходимо уделять больше времени общению и играм с питомцем, чтобы удовлетворить его потребность во внимании и привязанности.

Как с этим бороться?

Для того, чтобы отучить собаку воровать еду, нужно использовать последовательные методы дрессировки:

никогда не оставляйте доступной еду на виду, храните ее в закрытых шкафах;

прикрывайте продукты, когда оставляете их на кухне;

не поощряйте попытки собаки к воровству лакомства со стола;

обучите питомца команде "Нельзя" и поощряйте за ее выполнение;

регулярно кормите собаку качественным кормом и следите за ее аппетитом;

уделяйте достаточно времени общению и играм с питомцем.

Детали

Собака

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. == Литература == Ваши домашние четвероногие друзья / Сост. Н. П. Бацанов. — СПб.: Лениздат, 1992. — 510 с. — ISBN 5-289-01178-1. Джек Волхард, Венди Волхард. Дрессировка собак для чайников. 2-е изд. — М.: Диалектика, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-8459-1498-9. Источник