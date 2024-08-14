Кинологи назвали признаки нервного напряжения у собаки: как помочь снять стресс

Чрезмерная активность собаки — признак нервного напряжения

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака испытывает нервное напряжение, она может пытаться избавиться от него самостоятельно. Это может проявляться в виде чрезмерной активности, переедания, жевания, воя и лая, а также в чрезмерно активном обнюхивании. Собака может тянуть поводок и бесконтрольно бегать во время прогулки.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Кинологи рекомендуют проанализировать поведение собаки и убрать раздражители, которые заставляют её нервничать. Если это не помогает, можно практиковать активные игры и движения, а также позволить ей свободно удовлетворять потребность в обнюхивании. Это достаточно эффективно помогает собакам сбросить напряжение, успокоиться и включить интеллект.

"Вы можете просто позволить питомцу обнюхивать разные предметы, другие целевые запахи или можете прятать лакомства в разных местах", — рекомендуют специалисты.

Но, играя с испытывающим стресс животным, важно не переусердствовать и не возбудить его ещё больше.