Кинологи назвали признаки нервного напряжения у собаки: как помочь снять стресс

Когда собака испытывает нервное напряжение, она может пытаться избавиться от него самостоятельно. Это может проявляться в виде чрезмерной активности, переедания, жевания, воя и лая, а также в чрезмерно активном обнюхивании. Собака может тянуть поводок и бесконтрольно бегать во время прогулки.
Кинологи рекомендуют проанализировать поведение собаки и убрать раздражители, которые заставляют её нервничать. Если это не помогает, можно практиковать активные игры и движения, а также позволить ей свободно удовлетворять потребность в обнюхивании. Это достаточно эффективно помогает собакам сбросить напряжение, успокоиться и включить интеллект.
"Вы можете просто позволить питомцу обнюхивать разные предметы, другие целевые запахи или можете прятать лакомства в разных местах", — рекомендуют специалисты.
Но, играя с испытывающим стресс животным, важно не переусердствовать и не возбудить его ещё больше.
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