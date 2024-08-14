Вы не поверите, почему кошка будит вас по утрам! Узнайте правду

Кошка будит хозяина по утрам из-за голода

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Утренние "концерты" вашей кошки могут быть раздражающими, но знаете ли вы, почему она так делает? Есть несколько причин, по которым кошки будят своих хозяев рано утром.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

1. Голод

Одна из самых распространенных причин — это голод. Кошки имеют привычку просыпаться рано и ждать, когда вы ее покормите. Попробуйте установить режим кормления или использовать автоматическую кормушку.

2. Энергия

Кошки — активные существа, особенно утром. После ночного отдыха они полны энергии и хотят играть. Обеспечьте ей достаточное количество игр вечером.

3. Привязанность

Кошки могут будить вас просто потому, что хотят вашего внимания и общения. Они могут считать вас частью своей "племенной" группы.