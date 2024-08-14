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Забудет вас через несколько часов: как долго собаки помнят людей

Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
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Зоосфера » Собаки

Собаки известны своей преданностью и любовью к своим хозяевам. Но как долго они действительно могут помнить людей? Исследования показывают, что память собак удивительна! 

Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

1. Долгосрочная память

Исследования показывают, что собаки могут помнить своих хозяев даже спустя годы разлуки. Это связано с тем, что они создают эмоциональные связи и запоминают запахи.

2. Эмоциональная память

Собаки способны запоминать не только лица, но и эмоции. Они могут распознать радость или тревогу своего хозяина и реагировать соответственно.

3. Обучение и ассоциации

Собаки отлично обучаются через ассоциации. Если у них был положительный опыт с человеком (например, игра или угощение), они запомнят его надолго.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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