Забудет вас через несколько часов: как долго собаки помнят людей

Собаки могут помнить хозяев спустя несколько лет

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки известны своей преданностью и любовью к своим хозяевам. Но как долго они действительно могут помнить людей? Исследования показывают, что память собак удивительна!

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

1. Долгосрочная память

Исследования показывают, что собаки могут помнить своих хозяев даже спустя годы разлуки. Это связано с тем, что они создают эмоциональные связи и запоминают запахи.

2. Эмоциональная память

Собаки способны запоминать не только лица, но и эмоции. Они могут распознать радость или тревогу своего хозяина и реагировать соответственно.

3. Обучение и ассоциации

Собаки отлично обучаются через ассоциации. Если у них был положительный опыт с человеком (например, игра или угощение), они запомнят его надолго.