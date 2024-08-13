Как кошки влияют на восприятие женщин: результаты опроса московских жителей

48% москвичей отмечают, что женщины с кошками вызывают у них симпатию

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как показывает опрос приложения для знакомств, 48% жителей Москвы считают, что женщины с кошками вызывают у них симпатию, сообщает "Мослента".

Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Мужчины с кошками привлекают внимание гораздо больше — этот факт подтвердили около 50% респондентов.

Кошки являются самыми популярными домашними животными: их держат 57% женщин и 40% мужчин. Собаки вызывают меньший интерес: их имеют только 10% мужчин и 13% женщин.

31% опрошенных мужчин отметили, что фотографии девушек с кошками вызывают у них умиление. 39% респондентов акцентировали внимание на внешности потенциальной партнерши, а почти каждый 10-й считает, что фото с пушистым питомцем говорит о том, что женщина одинока.

50% мужчин готовы представить свою избранницу своему котику только в случае полной уверенности в отношениях. В этом мнении их поддерживают 78% женщин.