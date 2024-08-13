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Самые громкие животные на Земле: кашалот, синий кит и другие

Кто из животных самый громкий на земле
Зоосфера

Самым громким представителем фауны на Земле является кашалот, который издает звуки до 236 дБ под водой. Однако, чтобы правильно сравнить его громкость с громкостью других животных, нужно учитывать, что звук в воде распространяется иначе, чем в воздухе. Чтобы перевести эту величину в эквивалентное значение в воздухе, необходимо вычесть примерно 61,5 дБ, что дает громкость кашалота около 174,5 дБ в воздухе.

Кто из животных самый громкий на земле
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Хотя синий кит является самым крупным животным, его звуки достигают 188 дБ под водой, что эквивалентно 126,5 дБ в воздухе.

Интересно, что шум не обязательно связан с размером: креветки-щелкуны могут создавать шум, сопоставимый с громкостью рок-концерта, а некоторые рыбы издают звуки, которые по уровню громкости можно сравнить с шумом поезда в метро.

На суше самыми громкими животными являются обезьяны-ревуны. Их крики могут достигать 140 дБ и слышны на расстоянии до 5 километров, что сравнимо с шумом взлетающего реактивного самолета. Такой уровень громкости превышает порог боли для человеческого уха.

Таким образом, кашалот и обезьяна-ревун занимают ведущие позиции по громкости среди животных.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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