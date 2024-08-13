Самые громкие животные на Земле: кашалот, синий кит и другие

Кто из животных самый громкий на земле

Самым громким представителем фауны на Земле является кашалот, который издает звуки до 236 дБ под водой. Однако, чтобы правильно сравнить его громкость с громкостью других животных, нужно учитывать, что звук в воде распространяется иначе, чем в воздухе. Чтобы перевести эту величину в эквивалентное значение в воздухе, необходимо вычесть примерно 61,5 дБ, что дает громкость кашалота около 174,5 дБ в воздухе.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Хотя синий кит является самым крупным животным, его звуки достигают 188 дБ под водой, что эквивалентно 126,5 дБ в воздухе.

Интересно, что шум не обязательно связан с размером: креветки-щелкуны могут создавать шум, сопоставимый с громкостью рок-концерта, а некоторые рыбы издают звуки, которые по уровню громкости можно сравнить с шумом поезда в метро.

На суше самыми громкими животными являются обезьяны-ревуны. Их крики могут достигать 140 дБ и слышны на расстоянии до 5 километров, что сравнимо с шумом взлетающего реактивного самолета. Такой уровень громкости превышает порог боли для человеческого уха.

Таким образом, кашалот и обезьяна-ревун занимают ведущие позиции по громкости среди животных.