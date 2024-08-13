Десятки лошадей чуть не погибли в Нижнем Новгороде из-за неисправной микроволновой печи

В Нижнем Новгороде микроволновка чуть не убила десятки лошадей

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

В одном из конных клубов Нижнего Новгорода из-за неисправной микроволновки возник пожар, поставив под угрозу жизни десятков лошадей. Об этом сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Микроволновка чуть не погубила лошадей", — пишет ведомство.

Возгорание произошло из-за заискрившей микроволновой печи. Огонь охватил площадь 12 кв. м. В тот момент в конном клубе находились десятки подопечных.

Пожар удалось потушить усилиями десяти спасателей и трёх единиц техники. Огонь не успел перекинуться на соседние здания. Эвакуация лошадей не потребовалась, сообщает МЧС.

В ведомстве напомнили об опасностях перегрузки электрической сети и посоветовали во избежание пожара эксплуатировать только исправные бытовые приборы, а ремонт техники доверять специалистам.