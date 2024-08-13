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Почему кошки спят до 20-ти часов в день? Ответ вас удивит

Кошки могут спать до 20-ти часов в день
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Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша кошка спит так много? Эти пушистые создания могут спать до 20 часов в день! Давайте разберёмся, что стоит за этой загадкой.

Кошки могут спать до 20-ти часов в день
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, PDM

Энергосбережение

Кошки — хищники, и их организм эволюционировал так, чтобы экономить энергию. Долгий сон помогает им накапливать силы для охоты.

Фаза REM

Во время сна кошки проходят через фазы REM, что важно для их психического здоровья. Это время, когда они обрабатывают информацию и восстанавливаются.

Возраст и здоровье

Молодые котята и пожилые кошки спят больше, чем взрослые. Если ваша кошка спит больше обычного, это может быть признаком усталости или болезни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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