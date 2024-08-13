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Простые способы сделать шерсть вашей собаки роскошной и блестящей

Эти 7 советов помогут вернуть собаке её природную красоту
1:50
Зоосфера » Собаки

Шерсть собаки — важный показатель её здоровья и благополучия. Ухоженная, блестящая шерсть свидетельствует о правильном питании, отсутствии стрессов и общем хорошем состоянии питомца. Если же шерсть вашего друга выглядит тусклой, сухой или даже с проплешинами, пора предпринимать меры, чтобы улучшить ее состояние.

Эти 7 советов помогут вернуть собаке её природную красоту
Фото: flickr.com by marbla123, CC BY 2.0

Первое и самое важное, что необходимо сделать — проверить рацион собаки. Недостаток в пище необходимых жирных кислот, витаминов и минералов неизбежно отразится на качестве шерсти. Добавьте в меню питомца больше рыбы, яиц, растительных масел и продуктов, богатых цинком, железом и омега-3 кислотами. Это поможет восстановить структуру и блеск шерсти.

Также не забывайте о правильном уходе за шерстью. Регулярное расчесывание не только удаляет отмершие волоски, но и стимулирует кровообращение в коже, способствуя росту здоровой шерсти. Используйте для этого щетки с натуральной щетиной или металлические гребни.

При мытье собаки выбирайте деликатные шампуни, не содержащие агрессивных синтетических компонентов. Лучше отдать предпочтение шампуням на натуральной основе, которые бережно очищают шерсть и кожу, не пересушивая их.

Кроме того, регулярно давайте питомцу биодобавки для шерсти. Они содержат комплекс витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, необходимых для здорового роста и обновления волос.

Благодаря этим рекомендациям, вы сможете заметно улучшить состояние шерсти вашего четвероногого друга. Ваша собака будет выглядеть ухоженной, а её шерсть — блестящей и мягкой на ощупь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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