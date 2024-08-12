Можно ли давать собаке сырое, варёное и испорченное мясо: советы от ветеринара Середы

Ветеринар Середа: здоровую собаку лучше кормить сырым мясом

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаку лучше кормить сырым, а не варёным мясом, но только в том случае, если хозяин уверен в его качестве и безопасности, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru российский ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, PDM

Эксперт подчеркнул, что это не аксиома — всё зависит от собаки и её индивидуальных особенностей.

"У каждого животного индивидуальная история. Если собака абсолютно здорова, лучше давать сырым. Но владелец животного должен быть уверен в источнике, откуда берут мясо. Если он боится, то может кипятком обварить буквально и дать", — пояснил эксперт.

Ветеринар предупредил, что давать питомцу мясо "с душком" категорически нельзя. Испорченный продукт с истекшим сроком годности нужно утилизировать "без всяких разговоров", добавил он.

"Если органолептические свойства мяса — вкус, цвет и запах — вызывают подозрения, то оно бракуется и пускается на утиль", — подчеркнул врач.

По словам Середы, в рационе собаки должно быть что-то одно: либо натуральное мясо, либо промышленный корм — совмещать их не рекомендуется. Понять, какое питание больше подходит животному, можно путём наблюдений, отметил эксперт.