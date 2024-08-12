Хотите знать, счастлива ли ваша собака? Эти признаки вас точно удивят

Каждому владельцу собаки хочется знать, насколько его питомец счастлив. Понимание языка тела вашей собаки поможет укрепить связь между вами.
Счастливая собака проявляет множество знаков радости: виляние хвостом, расслабленные уши и открытая пасть — это лишь некоторые из них.
Также обратите внимание на то, как ваша собака играет и взаимодействует с вами: если она приносит игрушки или активно ищет ваше внимание, это хороший знак!
Наличие аппетита и спокойный сон также свидетельствуют о благополучии питомца. Наблюдая за этими признаками, вы сможете лучше понять своего четвероногого друга и создать для него комфортную атмосферу.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.