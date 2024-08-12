Хотите знать, счастлива ли ваша собака? Эти признаки вас точно удивят

Понимание языка тела собаки поможет укрепить связь между вами

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждому владельцу собаки хочется знать, насколько его питомец счастлив. Понимание языка тела вашей собаки поможет укрепить связь между вами.

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Счастливая собака проявляет множество знаков радости: виляние хвостом, расслабленные уши и открытая пасть — это лишь некоторые из них.

Также обратите внимание на то, как ваша собака играет и взаимодействует с вами: если она приносит игрушки или активно ищет ваше внимание, это хороший знак!

Наличие аппетита и спокойный сон также свидетельствуют о благополучии питомца. Наблюдая за этими признаками, вы сможете лучше понять своего четвероногого друга и создать для него комфортную атмосферу.