Ваша кошка постоянно кусается? Узнайте, как легко и быстро её отучить

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой укусов. Это может быть не только неприятно, но и опасно. Мы расскажем, как отучить вашего пушистого друга от этой привычки.
Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения. Часто это происходит из-за страха или игры.
Обеспечить ей безопасное пространство и игрушки для игры. Если ваша кошка начинает кусаться, немедленно прекратите взаимодействие и дайте ей время успокоиться.
Позитивное подкрепление также поможет: награждайте ее лакомствами за спокойное поведение. Регулярные игры помогут выпустить лишнюю энергию и снизить вероятность укусов.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.