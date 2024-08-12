Ваша кошка постоянно кусается? Узнайте, как легко и быстро её отучить

Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой укусов. Это может быть не только неприятно, но и опасно. Мы расскажем, как отучить вашего пушистого друга от этой привычки.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения. Часто это происходит из-за страха или игры.

Обеспечить ей безопасное пространство и игрушки для игры. Если ваша кошка начинает кусаться, немедленно прекратите взаимодействие и дайте ей время успокоиться.

Позитивное подкрепление также поможет: награждайте ее лакомствами за спокойное поведение. Регулярные игры помогут выпустить лишнюю энергию и снизить вероятность укусов.