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Ваша кошка постоянно кусается? Узнайте, как легко и быстро её отучить

Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения
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Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой укусов. Это может быть не только неприятно, но и опасно. Мы расскажем, как отучить вашего пушистого друга от этой привычки.

Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения
Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Чтобы отучить кошку кусаться, важно понять причины её поведения. Часто это происходит из-за страха или игры.

Обеспечить ей безопасное пространство и игрушки для игры. Если ваша кошка начинает кусаться, немедленно прекратите взаимодействие и дайте ей время успокоиться.

Позитивное подкрепление также поможет: награждайте ее лакомствами за спокойное поведение. Регулярные игры помогут выпустить лишнюю энергию и снизить вероятность укусов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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