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Как отучить котов от разорения растений и грядок: 3 эффективных метода

Как отучить котов от разорения растений и грядок
1:23
Зоосфера

Некоторые коты любят грызть растения и копаться в грядках. Автор книг по садоводству Л. Зораб предлагает три способа, чтобы отучить их от этих привычек.

Как отучить котов от разорения растений и грядок
Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0

Во-первых, нужно подобрать средство для отпугивания котов, пробуя разные варианты. Одно средство может не подойти, а другое работать только в сочетании с другим.

Цитрусовая кожура может эффективно отпугивать котов, так как им не нравится этот запах. Распределите корки по различным участкам сада, особенно вокруг растений. Они не только будут отпугивать котов, но и служить удобрением. Эффект от кожуры длится несколько дней, после чего ее нужно заменить на свежую. Можно также использовать цитрусовое ароматическое масло, но убедитесь, что капли не попадают на растения.

Другим способом является использование водяного распылителя с датчиком движения. Коты быстро поймут, что это устройство срабатывает при их появлении, и будут избегать этого места.

Кроме того, можно попробовать мульчирование. Разместите слой органического материала вокруг грядок, чтобы поддерживать здоровье растений. Коты не любят копать в твердой поверхности. Для мульчирования подойдут древесная кора, щепа, картон, газеты или измельченная солома.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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