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Исследование карлa Амманна: черепа гигантских обезьян в Центральной Африке

Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность
1:33
Зоосфера

В конголезских тропических лесах существует легенда о гигантских обезьянах, известных как Бондо (или Били). Эти существа описываются как крайне агрессивные и даже способные убить льва. Их выделяет способность передвигаться на двух ногах и размеры, сопоставимые с человеческими. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть ещё не изученный вид человекообразных приматов, в то время как другие считают их гибридом гориллы и шимпанзе.

Разгадка загадки гигантских обезьян: миф или реальность
Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, CC BY-SA 4.0

Первая научная попытка изучить эти загадочные существа была предпринята в 1996 году швейцарским фотографом Карлом Амманном. Он обнаружил несколько черепов в Королевском музее в Центральноафриканской Республике, собранных бельгийскими колонизаторами. Черепа имели характерный гребень "ирокез", как у гориллы, но их форма напоминала череп шимпанзе. Амманн общался с местными охотниками, которые подтвердили наличие гигантских обезьян.

Тем не менее, несмотря на все усилия, убедительных доказательств существования этих ужасных гигантов не было представлено. В начале 2000-х годов доктор Шелли Уильямс якобы встретила крупных обезьян с плоскими лицами во время своей экспедиции, однако эти заявления были поставлены под сомнение. Анализ ДНК показал, что эти животные были восточными шимпанзе.

Таким образом, загадка обезьян Били остается неразгаданной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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