Исследование карлa Амманна: черепа гигантских обезьян в Центральной Африке

В конголезских тропических лесах существует легенда о гигантских обезьянах, известных как Бондо (или Били). Эти существа описываются как крайне агрессивные и даже способные убить льва. Их выделяет способность передвигаться на двух ногах и размеры, сопоставимые с человеческими. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть ещё не изученный вид человекообразных приматов, в то время как другие считают их гибридом гориллы и шимпанзе.
Первая научная попытка изучить эти загадочные существа была предпринята в 1996 году швейцарским фотографом Карлом Амманном. Он обнаружил несколько черепов в Королевском музее в Центральноафриканской Республике, собранных бельгийскими колонизаторами. Черепа имели характерный гребень "ирокез", как у гориллы, но их форма напоминала череп шимпанзе. Амманн общался с местными охотниками, которые подтвердили наличие гигантских обезьян.
Тем не менее, несмотря на все усилия, убедительных доказательств существования этих ужасных гигантов не было представлено. В начале 2000-х годов доктор Шелли Уильямс якобы встретила крупных обезьян с плоскими лицами во время своей экспедиции, однако эти заявления были поставлены под сомнение. Анализ ДНК показал, что эти животные были восточными шимпанзе.
Таким образом, загадка обезьян Били остается неразгаданной.
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