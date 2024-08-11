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Смертельная забава: кормление уток хлебом может привести к гибели птиц, предупредили зоологи

Зоолог Тумасян: кормление уток хлебом приводит птиц к болезням и смерти
1:31
Зоосфера » Птицы

В городских водоёмах можно часто увидеть водоплавающих птиц - уток. Взрослые и дети любят кидать им хлеб и наблюдать, как пернатые с удовольствием его едят. Однако такая забота может привести к печальным последствиям, предупреждают зоологи: от хлеба перелётные птицы тяжелеют и не могут улететь в тёплые края.

Зоолог Тумасян: кормление уток хлебом приводит птиц к болезням и смерти
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

По словам зоолога Филиппа Тумасяна, если перекармливать уток хлебом, у них пропадают инстинкты, в том числе необходимость улетать осенью на зимовку.

Эксперт добавил, что от хлеба у пернатых может развиться болезнь под названием "ангельские крылья". Из-за нехватки минералов, которые утки получают из естественной пищи, происходит деформация крыльев - они приподнимаются. Из-за этого птице становится трудно летать.

Кроме того, некоторые люди скармливают уткам заплесневелый хлеб, что может спровоцировать у птиц аспергиллез — инфекцию легких с летальным исходом.

Наконец, хлеб в водоёмах усиливает цветение водорослей, которые вытесняют другие растения, тем самым уменьшая кормовую базу для уток.

По словам Тумасяна, безопасными кормами для утки являются все виды зерна и птичий корм из зоомагазина. Также можно покормить птиц листьями салата и зеленью, овощными и фруктовыми очистками. Также утки с удовольствием едят дождевых червей и личинки насекомых.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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