Смертельная забава: кормление уток хлебом может привести к гибели птиц, предупредили зоологи

В городских водоёмах можно часто увидеть водоплавающих птиц - уток. Взрослые и дети любят кидать им хлеб и наблюдать, как пернатые с удовольствием его едят. Однако такая забота может привести к печальным последствиям, предупреждают зоологи: от хлеба перелётные птицы тяжелеют и не могут улететь в тёплые края.
По словам зоолога Филиппа Тумасяна, если перекармливать уток хлебом, у них пропадают инстинкты, в том числе необходимость улетать осенью на зимовку.
Эксперт добавил, что от хлеба у пернатых может развиться болезнь под названием "ангельские крылья". Из-за нехватки минералов, которые утки получают из естественной пищи, происходит деформация крыльев - они приподнимаются. Из-за этого птице становится трудно летать.
Кроме того, некоторые люди скармливают уткам заплесневелый хлеб, что может спровоцировать у птиц аспергиллез — инфекцию легких с летальным исходом.
Наконец, хлеб в водоёмах усиливает цветение водорослей, которые вытесняют другие растения, тем самым уменьшая кормовую базу для уток.
По словам Тумасяна, безопасными кормами для утки являются все виды зерна и птичий корм из зоомагазина. Также можно покормить птиц листьями салата и зеленью, овощными и фруктовыми очистками. Также утки с удовольствием едят дождевых червей и личинки насекомых.
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